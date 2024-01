Arezzo, Paolo Giovannini e Nello Cutolo in conferenza stampa

Trasmessa in diretta streaming su Facebook la conferenza stampa con Paolo Giovannini e Nello Cutolo

Nel corso della conferenza l’Arezzo ha delineato il proprio percorso per il futuro. Con dichiarazioni chiare e concrete, il club si è soffermato su diverse questioni cruciali, aprendo uno sguardo sulle prospettive che attendono la squadra. Ecco i principali punti emersi dalle parole del direttore generale Paolo Giovannini e del direttore sportivo Nello Cutolo.

Pattarello verso il rinnovo. Uno degli argomenti centrali della conferenza è stato il futuro del giocatore Pattarello. La società ha confermato che sono in corso trattative per il rinnovo del contratto, evidenziando la volontà di mantenere un elemento chiave nella squadra. I dettagli e i tempi esatti del rinnovo verranno probabilmente resi noti nel corso delle prossime settimane.

Forte e Pinzauti, trattative concrete. Le voci di corridoio hanno trovato conferma durante la conferenza, poiché la società ha dichiarato trattative concrete per i giocatori Forte del Sestri Levante e Pinzauti del Lecco.

Queste trattative potrebbero plasmare il volto della squadra, aggiungendo nuove forze al reparto e rafforzando la competitività in campo.

Opzione Esercitata per Trombini fino al 2025. Un’altra notizia importante è stata l’esercizio dell’opzione contrattuale per Trombini fino al 2025. Questa mossa sottolinea la fiducia del club nelle capacità del giocatore e la volontà di garantire continuità in un ruolo chiave della squadra. La decisione è stata accolta con favore dai sostenitori, evidenziando l’apprezzamento per il contributo di Trombini alla squadra.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla conferenza della SS Arezzo, vi invitiamo a consultare la registrazione completa disponibile sulla pagina ufficiale Facebook del club.