Righetti si presenta, Guccione rinnova fino al 2026

La conferenza stampa inizia con le parole del Direttore Sportivo Nello Cutolo: “Righetti è un giocatore di qualità. cercavamo un giocatore che ci permettesse di alzare l’asticella nel suo reparto, c’è stata subito grande sintonia e il suo entusiasmo è stato contagiante. Samuele è un giocatore duttile e ha tutte le caratteristiche che cercavamo.”

Le parole di Samuele Righetti: “Arezzo è una piazza importante e non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta. Una piazza come questa merita anche l’ultima goccia di sudore. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, i ragazzi sono molto uniti e non vedo l’ora di dare il massimo in campo insieme a loro. Sono molto determinato, ogni giorno lavoro sodo per migliorarmi continuamente e so che qui posso continuare a farlo con sempre più intensità”

Il DS Cutolo annuncia che Filippo Guccione ha rinnovato, “Siamo contentissimi di continuare a crescere con Pippo, è reduce da una stagione straordinaria con noi e siamo felici di poter continuare questa avventura insieme. È un giocatore che si sempre distinto per le sue prestazioni è diventato un perno fondamentale per la squadra e fino al 2026 vestirà la maglia amaranto”

Per lui, come in questi casi, facciamo parlare i dati. In amaranto, Filippo, ha collezionato 39 presenze, 9 gol e 7 assist.

Cutolo conclude la conferenza esaltando le qualità del gruppo e della squadra: “Sono tutti ragazzi di qualità, non vediamo l’ora di iniziare”.

