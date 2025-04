Arezzo-Lucchese posticipata a mercoledì 23 aprile ore 18:00 | INFO BIGLIETTI

Riapre domani, martedì 22 aprile, dalle ore 11:00, la vendita dei biglietti per la gara Arezzo – Lucchese, posticipata a mercoledì 23 aprile, alle ore 18:00.

La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati (per questa gara è esclusa la vendita ONLINE) terminerà il giorno della gara (mercoledì 23 aprile) alle ore 15:00.

Questi i punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/bigletti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23. Orari: Martedì-Sabato 10:00-13:00|15:00-19:00 e Domenica 10:00-15:00

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23. New Energy Point Via Fiorentina, 113

New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est, 183

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri Strada Comunale della Sella

Vieri Dischi Corso Italia, 89

Tabaccheria Francini Località Ponte a Chiani

TRIBUNA CENTRALISSIMA : €60,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]

: €60,00* [6-14 anni €15,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00] TRIBUNA CENTRALE : €43,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00]

: €43,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00] TRIBUNA LATERALE : €25,00* diritti di prevendita [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00]

: €25,00* diritti di prevendita [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00] CURVA SUD: €13,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00]

*Diritti di prevendita.

Dalle ore 15:30 del 23 aprile apre la BIGLIETTERIA in viale Gramsci.

Di seguito i prezzi dei biglietti acquistati alla biglietteria il giorno della partita:

– TRIBUNA CENTRALISSIMA – 70,00 euro [6-14 anni 18 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 35,00 euro];

– ⁠TRIBUNA CENTRALE – 50,00 euro [6-14 anni 12 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 30,00 euro];

– ⁠TRIBUNA LATERALE – 30,00 euro [6-14 anni 12 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 22,00 euro];

– ⁠CURVA SUD – 16,00 euro [6-14 anni 8,00 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 12,00 euro].

I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto)

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Per le modalità di emissione, consultare la sezione accrediti

Le richieste di accredito chiudono domani martedì 22 aprile, alle 19:00 https://www.ssarezzo.it/accrediti/

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato all’accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo.

Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva.

Nessuna modifica per chi ha già acquistato il biglietto: sarà valido per mercoledì 23 aprile.

Per chi avesse già acquistato il biglietto e si trovasse impossibilitato a partecipare alla gara di mercoledì 23 Aprile 2025, può richiedere il rimborso del tagliando direttamente nel luogo dove è stato acquistato entro e non oltre martedì 22 Aprile 2025 ore 19:00.