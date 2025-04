La partita Ternana-Pianese, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C NOW, originariamente prevista per oggi, lunedì 21 aprile alle ore 15:00, sarà recuperata mercoledì prossimo, 23 aprile, alle ore 18:00 allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Questo quanto disposto dalla Lega Pro per tutte le partite del girone B.

