REPORT WEEKEND SETTORE GIOVANILE AMARANTO | 12-13 APR

Under 17 | AREZZO – ASCOLI 3-1

Partita intensa tra Arezzo e Ascoli, in palio c’era il quinto posto in classifica.

Sfida combattuta al massimo tra Arezzo e Ascoli, come previsto dato che le due squadre erano separate da un solo punto in classifica, con il quinto posto sul piatto. L’Arezzo, meno brillante rispetto alle ultime uscite, ha sofferto il palleggio veloce dell’Ascoli, che ha costretto difesa e centrocampo amaranto a un notevole sforzo.

Al 36’, però, è stato Tramonti a sbloccare la gara con una splendida conclusione da fuori area che ha battuto l’ottimo portiere ascolano.

Nella ripresa, l’Ascoli parte forte alla ricerca del pareggio, ma i padroni di casa sono bravi a reggere l’urto e a contenere le offensive ospiti. Al 71’ l’Arezzo colpisce in contropiede: Fratini finalizza un’azione rapida e sigla il 2-0.

Cinque minuti dopo, al 76’, l’Ascoli accorcia le distanze approfittando di un’incertezza tra portiere e difesa amaranto. Ma l’Arezzo non si lascia intimorire: al 78’ Minocci si inserisce bene in area e viene atterrato. Dal dischetto, è lo stesso Minocci a trasformare il rigore del definitivo 3-1, che vale il sorpasso in classifica e il quinto posto.

Tra i migliori in campo per l’Arezzo: Falchi, vero leader difensivo, e lo stesso Minocci. Buona anche la prestazione di Paglicci.

Under 16 | TRENTO – AREZZO 1-3

L’Arezzo espugna il campo del Trento con una prova di maturità e concretezza.

Partenza arrembante dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio in due occasioni nei primi minuti: prima colpiscono la parte alta della traversa, poi è decisivo il portiere ospite Maselli con un doppio intervento ravvicinato nella stessa azione.

Scampato il pericolo, l’Arezzo prende le misure e mister Bellini cambia assetto tattico, passando dal consolidato 3-4-3 al 4-3-3. Il nuovo equilibrio porta subito i suoi frutti: con il passare dei minuti cresce la manovra degli ospiti e arriva il vantaggio, firmato da Pepe con un gran tiro che si insacca sul palo opposto, lasciando immobile l’estremo difensore di casa.

Appena due minuti dopo, l’Arezzo raddoppia: azione manovrata dal basso, De Luca trova con precisione Farnese che davanti al portiere non sbaglia e firma il 2-0. Al 30’ Giannini ha sui piedi l’occasione per chiudere i conti, ma spreca da posizione favorevole. Nel finale del primo tempo il Trento prova a rifarsi sotto, ma senza creare veri pericoli.

La ripresa si apre con una gara più intensa e combattuta, complice i cambi effettuati e la voglia del Trento di rientrare in partita. Al 10’ della seconda frazione i padroni di casa accorciano le distanze con un’azione rapida sotto porta, riaprendo il match sull’1-2.

L’Arezzo subisce per qualche minuto l’entusiasmo degli avversari, ma riesce a rimanere lucido e al 70’ chiude i conti: ancora un’azione ben costruita dal basso, ancora Farnese che si presenta davanti al portiere e sigla la doppietta personale per il definitivo 1-3.

Una partita ben giocata da entrambe le formazioni: il Trento si conferma squadra solida e compatta, come dimostra la classifica, ma l’Arezzo dimostra di essere in grande forma e protagonista di un ottimo girone di ritorno.

Under 15 | ASCOLI – AREZZO 3-2

Spettacolo e intensità tra Arezzo e Ascoli: vincono i marchigiani, ma che prova dei ragazzi di Rubetti!

Match vibrante e ben giocato da entrambe le squadre, con ritmi alti e grande agonismo. L’Ascoli parte forte e passa subito in vantaggio, sfruttando un’incertezza difensiva dell’Arezzo. I padroni di casa non si scompongono e reagiscono con determinazione, mostrando una grinta che non si vedeva da tempo.

Al 27’, però, arriva il raddoppio ospite con Bocci, bravo a insaccare di testa. L’Arezzo non si abbatte e, appena quattro minuti dopo, accorcia le distanze: è Olivieri a svettare in area e deviare in rete con un preciso colpo di testa.

Nella ripresa il ritmo resta alto, con continui ribaltamenti di fronte e grande intensità a centrocampo. Al 31’ l’Arezzo trova il meritato pareggio: su una respinta corta del portiere ascolano, Centi è il più lesto ad arrivare sul pallone e siglare il 2-2.

Ma il pareggio dura appena un minuto: un lungo lancio trova Zega, che anticipa difensore e portiere con un colpo di testa preciso, riportando avanti l’Ascoli per il definitivo 3-2.

Nel finale l’Arezzo crea diverse occasioni per riequilibrare il match, ma manca la zampata decisiva. Sarebbe stato un pareggio meritato contro una delle squadre più forti del campionato.

Onore all’Ascoli per la vittoria, ma applausi sinceri ai ragazzi di mister Rubetti, protagonisti di una prestazione maiuscola, fatta di carattere, cuore e qualità.

Under 14 PRO | AREZZO – EMPOLI 2-1

L’Arezzo chiude il campionato in bellezza: vittoria di prestigio contro l’Empoli

L’Arezzo saluta la stagione con un successo di grande valore, superando una squadra solida e ben organizzata come l’Empoli. Una vittoria che rappresenta il giusto premio per un gruppo che, per tutto il campionato, ha cercato di proporre un calcio propositivo, volto alla crescita dei propri ragazzi, senza mai rinunciare al gioco, nemmeno contro avversari superiori per fisicità e tecnica.

La partita è stata vivace e appassionante, come spesso accade quando in campo si affrontano due squadre che vogliono superarsi attraverso la qualità del gioco.

La prima occasione arriva già al 2’: l’Empoli parte forte e sfiora il vantaggio con El Attiq, che chiama Da Frassini a un intervento decisivo. La risposta amaranto è immediata: al 7’, Saponaro sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto per Gherardi, che calcia a colpo sicuro a porta vuota, ma un intervento miracoloso di un difensore devia in angolo.

Al 14’ è ancora l’Empoli a rendersi pericoloso con Allochis, il cui tiro dalla distanza sfiora la traversa. Ma al 19’ l’Arezzo trova il vantaggio: azione insistita sulla fascia destra di Tacconi, che serve in area Saponaro. Il numero 10 salta l’uomo, ma viene steso da Zampini. L’arbitro indica il dischetto, e lo stesso Saponaro trasforma con freddezza per l’1-0.

Pochi minuti più tardi è ancora Saponaro a provarci, ma il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere empolese. L’Empoli spinge, ma su una rapida azione di rimessa l’Arezzo colpisce ancora: Potirniche, in fase difensiva, rilancia lungo, Gherardi controlla con classe e si invola verso la porta. Il portiere prova l’uscita, ma l’attaccante lo supera con un pallonetto delizioso, firmando il 2-0.

Il primo tempo si chiude con un doppio vantaggio meritato per l’Arezzo, autore di una prova ordinata e cinica.

Nella ripresa l’Empoli entra in campo con maggiore determinazione. Al 4’, l’Arezzo ha la palla del 3-0 ancora con Saponaro, ma nell’ultimo controllo allunga troppo il pallone e permette al portiere di anticiparlo.

La pressione dell’Empoli aumenta e al 24’ arriva il gol che riapre il match: El Attiq, dal vertice sinistro dell’area, lascia partire un diagonale perfetto che si infila all’incrocio dei pali. È il 2-1.

Gli ultimi minuti sono palpitanti, con l’Empoli all’attacco e l’Arezzo a difendere con tenacia una vittoria preziosa. I ragazzi di mister Rubetti resistono con grande determinazione fino al triplice fischio, trasformando la fatica in esultanza.

Un successo che chiude la stagione con il sorriso e che conferma la bontà del lavoro fatto: l’Arezzo ha giocato, ha lottato e ha vinto con stile.