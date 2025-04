Il post partita di Pianese-Pineto, Formisano: “I ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevo chiesto”

Ad analizzare la partita in sala stampa sono stati anche Lorenzo Masetti e Federico Marchesi

Un altro traguardo storico. Con il successo odierno per 4-0 sul Pineto, il secondo consecutivo, la Pianese ha conquistato matematicamente l’accesso ai playoff di Serie C. Le zebrette hanno raccolto quanto di buono messo in campo dopo una partita iniziata nel migliore dei modi e conclusa in trionfo. Mister Alessandro Formisano, nella sua analisi post-gara, ha elogiato nuovamente il gruppo per l’ennesima prova di carattere e generosità sfoderata: “Questa partita non era facile, come spesso ci è accaduto eravamo ridotti a l’osso numericamente, visto anche il forfait di Nicoli un giorno prima della rifinitura. Fortunatamente – commenta il mister – posso contare su dei ragazzi che danno più dell’anima. Oggi hanno messo in campo tutto quello che io voglio dalla mia squadra, cioè coraggio, identità, pressione, riaggressione e verticalità. È un po’ il manifesto di quello che abbiamo provato a portare in questi mesi e che ci ha portato questi frutti”. “Il raggiungimento dei playoff è qualcosa di difficile da commentare, siamo di fronte a qualcosa di inimmaginabile rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Ma ho dei ragazzi che non si accontentano mai. Quando si è sé stessi e non si media, alla fine il campo parla e i ragazzi ti seguono e gettano il cuore oltre l’ostacolo. Alla Pianese è successo questo”.

Il prossimo traguardo da provare a centrare è quello di giocarsi la prima sfida della post-season tra le mura amiche: “Non è semplice dividersi tra l’ambizione di poter provare a giocare in casa il primo turno e la volontà forte di cercare di recuperare giocatori. La prestazione di oggi – precisa il tecnico bianconero – può mascherare la difficoltà di tanti, ma ci sono ragazzi che stringono i denti da moltissime partite. Dobbiamo fare il punto della situazione: dopo un paio di giorni di meritato riposo, ci guarderemo negli occhi per cercare di concludere l’opera con un ulteriore capolavoro. Daremo tutto per provare a regalare a Piancastagnaio e la Pianese la gioia di giocare uno storico playoff in casa. Qualora non dovessimo farcela, usciremo ugualmente a testa alta”. “ Dove potrà arrivare questa squadra ce lo dirà il campo. Dobbiamo restare umili e concentrati perché questa è la nostra forza. Il nostro obiettivo è rendere questo gruppo di persone immortale, continuando in questo modo questa squadra verrà sempre ricordata e ognuno di noi si ricorderà dell’altro. Umanamente stiamo bene insieme e questo vince su ogni altra cosa”.

A commentare la vittoria è stato anche Lorenzo Masetti, autore di un’altra prova gagliarda che ha contribuito a concludere per la seconda volta di seguito senza reti subite: “Le sensazioni dopo questa vittoria sono estremamente positive, abbiamo fatto tutto quello che in settimana avevamo preparato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che dovevamo stare attenti ai dettagli, siamo stati bravi e l’abbiamo portata a casa. Non possiamo che essere contenti per il raggiungimento dei playoff – aggiunge il centrale bianconero –, dopo aver raggiunto la salvezza in anticipo era il risultato che ci eravamo prefissati di centrare. Giocarli in casa davanti ai nostri tifosi sarebbe fantastico, senza contare che significherebbe avere due risultati su tre a disposizione. Davanti avremo altre due partite difficili sulla carta ma ci proveremo fino alla fine”.

Sulla stessa falsa riga Federico Marchesi, andato a segno con la rete del 3-0. “Questo risultato è frutto del lavoro collettivo svolto in settimana, sono felicissimo del gol e di aver contribuito alla vittoria di oggi. Arrivare ai playoff era il nostro secondo obiettivo dopo aver ottenuto con anticipo la salvezza, e ci siamo riusciti con cattiveria e atteggiamento. Questo non vuol dire che dobbiamo accontentarci”. “Dopo un brutto periodo, arrivare a Piancastagnaio ha rappresentato per me una rinascita. Io cerco di essere umile e mettermi a disposizione della squadra dando sempre il cento per cento. Sono molto gratificato di essere in questo gruppo”.

