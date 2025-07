Il difensore classe 2005 approda a Piancastagnaio in prestito dai rossoblù

L’U.S. Pianese rende noto di aver trovato un accordo con il Bologna F.C. per il prestito del difensore centrale Wisdom Amey. Nato a Bassano del Grappa nel 2005, Amey muove i primi passi nel mondo del calcio proprio nella sua città natale. Nel 2019 entra a far parte del settore giovanile del Lanerossi Vicenza, per poi trasferirsi al Bologna l’anno successivo. Con i rossoblù completa tutta la trafila del vivaio, arrivando a esordire in Serie A nella stagione 2020/21, in Bologna – Genoa, a soli 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. In quell’occasione diventa il calciatore più giovane di sempre a debuttare nella massima serie italiana. Con la Primavera 1 del Bologna colleziona complessivamente 76 presenze, arricchite da 5 gol e 2 assist, oltre alle apparizioni con le formazioni Under 17, Under 18 e Under 19.

La Pianese dà il benvenuto a Wisdom Amey e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

L’articolo La Pianese accoglie Wisdom Amey, dal Bologna il rinforzo in difesa delle zebrette proviene da U.S. Pianese.