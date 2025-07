L’estate amaranto prende forma: ecco il programma delle amichevoli dell’Arezzo

Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, l’ S.S. Arezzo è pronto a scaldare i motori. In vista del campionato 2025/26, la squadra guidata da mister Bucchi affronterà una serie di test amichevoli utili per mettere minuti nelle gambe, testare schemi e consolidare l’intesa del gruppo. Un percorso di crescita che vedrà gli amaranto impegnati in diverse sfide, tra conferme e nuove ambizioni. Ecco il calendario completo delle amichevoli estive.

18/07 Arezzo A-Arezzo B (Storo ore 18)

22/07 Napoli-Arezzo (Dimaro ore 17:30)

27/07 Mantova-Arezzo (Mezzana ore 16)

02/08 Fiorentina Primavera-Arezzo (Viola Park ore 18)