I numeri di maglia degli amaranto

Con l’inizio ufficiale della stagione 2025/26 , i giocatori dell’Arezzo hanno scelto i loro numeri di maglia per la stagione 2025/26.
Ecco la lista completa (in maiuscolo il nome presente sulla maglia):
1 Luca TROMBINI
6 Alessandro RENZI
7 Filippo GUCCIONE
8 Shaka Mawuli EKLU
10 Emiliano PATTARELLO
11 Muhamed Serifo Varela DJAMANCA
12 Amoris GALLI
13 Matteo GILLI
14 Marco MELI
15 Nicolò GIGLI
19 Marco CHIOSA
21 Camillo TAVERNELLI
22 Giacomo VENTURI
23 Matteo ARENA
24 Luca CHIERICO
26 Filippo DE COL
27 Lorenzo COCCIA
37 Samuele RIGHETTI
45 Francesco Simon PERROTTA
46 Ettore SANI
71 Pietro CIANCI
77 Francesco DELL’AQUILA
78 Gennaro IACCARINO
83 Gabriele FERRARA
90 Matteo CONCETTI
91 Mario RAVASIO
92 Jacopo DEZI