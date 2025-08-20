Posted on by

I numeri di maglia degli amaranto

Con l’inizio ufficiale della stagione 2025/26 , i giocatori dell’Arezzo hanno scelto i loro numeri di maglia per la stagione 2025/26.

Ecco la lista completa (in maiuscolo il nome presente sulla maglia):

1 Luca TROMBINI

6 Alessandro RENZI

7 Filippo GUCCIONE

8 Shaka Mawuli EKLU

10 Emiliano PATTARELLO

11 Muhamed Serifo Varela DJAMANCA

12 Amoris GALLI

13 Matteo GILLI

14 Marco MELI

15 Nicolò GIGLI

19 Marco CHIOSA

21 Camillo TAVERNELLI

22 Giacomo VENTURI

23 Matteo ARENA

24 Luca CHIERICO

26 Filippo DE COL

27 Lorenzo COCCIA

37 Samuele RIGHETTI

45 Francesco Simon PERROTTA

46 Ettore SANI

71 Pietro CIANCI

77 Francesco DELL’AQUILA

78 Gennaro IACCARINO

83 Gabriele FERRARA

90 Matteo CONCETTI

91 Mario RAVASIO

92 Jacopo DEZI