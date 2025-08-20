Ascoli-Pianese, le info sui biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli, validi per la 1ª giornata del campionato di calcio di Serie C Sky Wifi 2025/26, che vedrà affrontarsi Ascoli e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di sabato prossimo, 23 agosto 2025.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di TicketOne (https://sport.ticketone.it/seatmap/51774/90600758/ascoli-vs-pianese-serie-c-sky-wifi)

– In tutti i rivenditori TicketOne autorizzati

Il costo unico dei tagliandi è di € 14,00 compresi i diritti di prevendita.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 22 agosto 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

La società informa inoltre che il percorso obbligatorio per la tifoseria ospite è il seguente: dall’autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

