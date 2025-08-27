Così l’Arezzo in campo

RIGUTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di Pontedera. Nel pomeriggio, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Rigutino per una nuova seduta di allenamento, articolata in diverse fasi. Il lavoro odierno ha preso il via con un’attivazione iniziale, utile per stimolare la reattività e la mobilità generale. A seguire, spazio ai possessi palla, con esercitazioni mirate alla gestione degli spazi e alla circolazione rapida. La parte centrale della seduta è stata dedicata agli esercizi di velocità e cambi di direzione, fondamentali per migliorare la condizione atletica e la prontezza nei movimenti. In chiusura, spazio alla fase tattica, con prove di assetto e soluzioni di gioco in vista del prossimo impegno ufficiale.

Domani, giovedì 28 agosto, allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo di Rigutino.