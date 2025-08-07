Sansepolcro-Arezzo 1-1: buona prova amaranto davanti a un grande pubblico

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO-AREZZO 1-1

Vivi Altotevere Sansepolcro (4-2-3-1): Ermini (16’st Bambara); Barboni (31’st Merciari), Borgo (25’st Adreani), Fumanti, Omohonria; Massai (31’st Corsini), Petricci (6’st Brizzi); Bocci (25’st Alagia), Testerini (16’Giannaioli), Belli (38’st Innocentini); Vitiello (38’st Barculli). A dispoisizione: Cirignoni, Benvenuti, Fabozzi, Pieracci All. Ciampelli

Arezzo (4-3-3): Trombini (1’st Venturi); Renzi (1’st De Col), Arena (1’st Gilli), Chiosa (1’st Gigli), Coccia (1’st Righetti); Shaka (1’st Ferrara), Iaccarino (1’st Guccione), Sani (1’st Chierico); Dell’Aquila (1’st Pattarello), Cianci (1’st Ravasio), Tavernelli (1’st Varela). A disposizione: Galli. All.Bucchi.

RETI: 13’Vitiello (VAS), 31’Shaka (A),

ARBITRO: Sensi di Città di Castello

SANSEPOLCRO – Quinta uscita stagionale per l’Arezzo, che ha affrontato in amichevole il Sansepolcro allo stadio Buitoni, in una splendida cornice di pubblico. Tanti i tifosi amaranto presenti sugli spalti, protagonisti di un incitamento costante e caloroso che ha accompagnato la squadra per tutti i novanta minuti. La gara si è aperta con un buon ritmo e un primo tempo equilibrato. Gli uomini di mister Bucchi si sono resi subito pericolosi con una punizione insidiosa di Tavernelli, ben respinta in angolo da Ermini. Proprio Tavernelli è stato tra i più ispirati della prima frazione, sfiorando il gol al 18’ con una bella conclusione. Nel momento migliore dell’Arezzo, però, è stato il Sansepolcro a trovare il vantaggio: discesa sulla sinistra di Testerini e tocco ravvicinato di Vitiello per l’1-0. La reazione amaranto non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato grazie a una rasoiata di Shaka, servito da Cianci, all’esordio con la maglia dell’Arezzo. Nella ripresa spazio a numerosi cambi da entrambe le parti, con il ritmo che ne ha risentito e poche emozioni da segnalare. Resta comunque una prova positiva per gli amaranto, che hanno mostrato buone trame di gioco e una condizione in crescita, sostenuti da un pubblico che anche in amichevole ha fatto sentire tutto il suo affetto. Domani, venerdì 8 agosto, è in programma una seduta pomeridiana (ore 18), a Rigutino.