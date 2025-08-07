Altro poker per la Pianese. Battuto il Follonica Gavorrano 4-1

Le zebrette escono vittoriose anche dalla seconda amichevole precampionato

PIANESE (3-5-2): Zambuto; Amey (38’ st Bigiarini), Ercolani (38’ st Corti), Masetti (35’ st Chiavarino); Sussi (1’ st Vigiani), Simeoni (1’ st Rafele), Bertini (14’ st Spinosa), Tirelli (32’ pt Proietto), Martey (32’ st Nicastro); Mastropietro (14’ st Jasharovski), Bellini (32’ st Ferrarini). A disposizione: Porciatti. Allenatore: Birindelli.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Pacini (1’ st Poggiolini); Rovere (1’ st Politi), Bernardini (15’ st Pimpinelli), Fremura (15’ st Matteucci), Bucci (32’ pt Ferretti (15’ st Remedi)); Marino (15’ st Bianchi), Lo Sicco (15’ st Calvi), Mignani (15’ st Proietti); Giordani (15’ st Pescicani), Mutton (15’ st Scartabelli), Bellini (15’ st Arrighi). A disposizione: Ciaccaguerra, Tanganelli, Picci, Berardone. Allenatore: Baiano.

ARBITRO: Ravara del Valdarno (D’Andrea-Aguzzi)

MARCATORI: 8’ pt Masetti (P), 40’ pt Simeoni (P), 45’ pt Rovere (FG), 17’ st rig. Bellini (P), 22’ st Ercolani (P)

NOTE: spettatori 200. Incasso: 1633€. Recupero: 0’, 0’. Angoli: 5-1.

La Pianese vince anche il secondo test precampionato battendo al Comunale il Follonica Gavorrano con il risultato di 4-1. Altra bella prestazione per gli uomini di mister Birindelli, che anche stavolta realizzano due reti per tempo e confermano le buone impressioni fatte vedere nell’amichevole con il Grosseto.

Al 6’ prima sortita del Follonica Gavorrano, con Mignani che si avventa su una palla vagante e scarica un destro che si spegne sopra la traversa. La Pianese però risponde immediatamente e sul primo corner della partita, battuto da Mastropietro, Bellini sbuca sul primo palo spizzando la sfera, che dalla parte opposta viene raccolta da Masetti, bravo a mettere in rete con una bella spaccata. Il FolGav cerca immediatamente il pareggio: Marino al 12’ scappa sulla corsia destra e mette al centro verso Mutton, che colpisce di testa trovando un’ottima risposta di Zambuto, scelto all’ultimo minuto per partire dall’inizio. Poco dopo il quarto d’ora Pianese in attacco, Mastropietro si defila sulla destra e crossa a centro area verso Simeoni, il quale angola un po’ troppo il suo colpo di testa. Pianese ad un passo dal raddoppio al 34’: Bertini disegna una splendida parabola su punizione, ma dopo aver scavalcato la barriera la sfera si stampa sull’incrocio dei pali. Il 2-0 è però solo rimandato di pochi minuti: Martey da sinistra mette una palla col contagiri a centro area, dove Simeoni si fa trovare pronto e con un perfetto colpo di testa la mette all’angolino del secondo palo. Il Follonica Gavorrano proprio in extremis riesce però ad accorciare: il traversone dalla destra di Rovere prende una traiettoria particolare e si insacca. Il primo tempo termina 2-1.

Nella ripresa il primo squillo è bianconero: Martey salta un uomo sulla sinistra e disegna un traversone a centro area, Bellini svetta di testa ma non riuscendo ad indirizzare verso la porta. Il tris arriva al 17’. Fa tutto Bellini che prima si procura un penalty e poi lo realizza spiazzando Poggiolini e realizzando il 3-1. Proietto sfiora il poker due minuti dopo, ma il suo tiro dalla distanza è deviato in corner dall’estremo difensore ospite. Il 4-1 è solo rimandato, perché in un’azione analoga a quella della prima rete, al 22’ è Ercolani a sfruttare al meglio la sponda di Bellini. Gli ultimi minuti scorrono senza sussulti, il match termina col risultato di 4-1.

Foto: USFG Follonica Gavorrano

