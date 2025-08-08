Il difensore centrale bianconero ha parlato dopo la vittoria nel secondo test amichevole

Anche la seconda uscita precampionato della Pianese è stata convincente visto come è maturato il successo sul Follonica Gavorrano, dove ancora una volta i ragazzi di mister Birindelli sono stati capaci di concludere la sfida con quattro reti all’attivo. Una vittoria che Luca Ercolani ha commentato in sala stampa con soddisfazione: “Un altro risultato positivo che ci dà morale in questo nostro percorso di avvicinamento alle gare ufficiali. Ci stiamo consolidando – spiega il difensore bianconero – e il gruppo che si sta formando è molto buono”. “Il mister – aggiunge Ercolani – è una persona molto concreta, e sta cercando di farci capire la sua idea di calcio. In questi giorni abbiamo affrontato allenamenti molto intensi, che sicuramente ci ripagheranno nell’arco del campionato. Le sensazioni sono molto positive in vista dell’inizio ufficiale”.

Il centrale bianconero, arrivato dal Foggia nel gennaio scorso, è fresco di rinnovo contrattuale con le zebrette: “È stato un bell’attestato di stima, qui alla Pianese – ammette Ercolani – ho trovato quella serenità che mi permette di esprimermi al meglio anche in campo. Dentro ognuno di noi ci sono grandi aspettative dopo la scorsa annata, ma il nostro obiettivo primario è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Una volta fatto questo, sapremo essere ambiziosi”, conclude.

L’articolo Ercolani commenta il successo sul Follonica Gavorrano: “I risultati positivi ci danno fiducia per il nostro percorso” proviene da U.S. Pianese.