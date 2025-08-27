Settore Giovanile – Mister Bellini sull’Under 16: “Crescita prima di tutto”

AREZZO – La formazione Under 16 della SS Arezzo ha iniziato da pochi giorni la preparazione in vista della nuova stagione. Agli ordini di mister Dario Bellini, il gruppo sta lavorando con intensità e attenzione, in vista di un campionato che prenderà il via più avanti rispetto al solito. “Si comincia un po’ tardi quest’anno – ha spiegato Bellini ai microfoni di Amaranto Channel – perché il girone è composto da sole undici squadre e il calendario sarà pieno di pause. Anche la preparazione, di conseguenza, è diversa rispetto agli anni passati: dovremo mantenere alta la concentrazione dei ragazzi e farli trovare sempre pronti”.

Nonostante la fase iniziale, la squadra ha già sostenuto due test amichevoli, con buone indicazioni:

“Abbiamo iniziato bene. I primi due test sono andati positivamente, anche se abbiamo cambiato sistema di gioco rispetto alla scorsa stagione. Sono contento di come ho ritrovato i ragazzi dopo la pausa estiva: hanno lavorato a casa, hanno fatto i compiti. Li chiamavo uno a uno, giorno sì e giorno no, quindi… li hanno fatti per forza!”

Sul piano degli obiettivi, Bellini è chiaro: la crescita individuale viene prima di tutto.

“Quello che può sembrare ovvio, per me è fondamentale: la crescita dei ragazzi deve essere sempre al primo posto. È bello vincere, fare punti, stare in alto in classifica, ma il nostro compito è insegnare. Dobbiamo proporre situazioni nuove, moduli diversi, impostazioni di gioco differenti. Dare loro quante più informazioni possibili, affinché possano usarle nel loro percorso.”

La SS Arezzo augura buon lavoro a mister Bellini e a tutto il gruppo Under 16, con l’auspicio di una stagione ricca di crescita e soddisfazioni.