Giro del Mondo in Nerazzurro

Saranno
sette
i
calciatori
del
Pisa
Sporting
Club
impegnati
in
questa
prima
finestra
internazionale
della
stagione.
Vediamo
nel
dettaglio
i
protagonisti
e
le
gare
in
programma:
Marius
Marin
Due
impegni
ufficiali
con
la
maglia
della
Romania
per
il
centrocampista
nerazzurro
che
scenderà
in
campo
nella
amichevole
contro
il
Canada
(venerdì
5
settembre
2025)
e
nel
match
con
Cipro
(martedì
9
settembre
2025)
valido
per
le
qualificazioni
ai
prossimi
Mondiali
FIFA
Michel
Aebischer
Il
centrocampista
svizzero
sarà
impegnato
con
la
Nazionale
maggiore
del
suo
Paese
nelle
qualificazioni
al
prossimo
Mondiale
FIFA;
sulla
loro
strada
Kosovo
(venerdì
5
settembre
2025)
e
Slovenia
(lunedì
8
settembre
2025)
M’Bala
Nzola
Doppio
appuntamento
con
le
qualificazioni
ai
prossimi
Mondiali
FIFA
per
l’attaccante
nerazzurro
convocato
dalla
nazionale
dell’Angola
per
le
sfide
con
Libia
(giovedì
4
settembre
2025)
e
Mauritius
(martedì
9
settembre
2025)
Daniel
Denoon
Convocazione
in
Nazionale
Under
21
per
il
centrale
nerazzurro;
la
Svizzera
dovrà
affrontare
due
sfide
di
qualificazione
ai
prossimi
Campionati
Europei
con
Estonia
(venerdì
5
settembre
2025)
e
Albania
(lunedì
8
settembre
2025)
Louis
Buffon
Convocazione
in
Nazionale
Under
19
per
l’attaccante
nerazzurro
che
indosserà
la
maglia
della
Repubblica
Ceca
in
una
amichevole
in
programma
contro
i
pari
età
della
Croazia
Jeremy
Mbambi
Sono
tre
i
test
match
amichevoli
in
programma
in
Crozia
per
questo
mini-raduno
della
nazionale
Under
18
del
Belgio
che
vedrà
tra
i
protagonisti
anche
il
difensore
nerazzurro.
Maros
Novak
Il
giovane
attaccante
nerazzurro
affronterà
con
la
Nazionale
Under
18
della
Slovacchia
la
Jezek
Cup
che
terminerà
il
7
settembre
2025