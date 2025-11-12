L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, validi per la 14ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Pontedera e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30 di domenica prossima, 16 novembre 2025.
I tagliandi per i settori Tribunetta A, B e C possono essere acquistati esclusivamente online sul circuito ETES al seguente link: https://www.etes.it/sale/event/91157/pontedera%20-%20pianese?idProdotto=91157&staticFilesVersion=106
Di seguito il costo dei tagliandi:
– Intero: € 12,00 + diritto di prevendita
– Ridotto: € 0,50 + diritto di prevendita
La tariffa Ridotto è destinata ai ragazzi da 5 a 14 anni non compiuti (se accompagnati da adulto). Per i bambini da 0 a 5 anni, se accompagnati da adulto, l’ingresso è omaggio.
La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 15 ottobre 2025. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.
L’articolo Pontedera-Pianese, in vendita i biglietti proviene da U.S. Pianese.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon
- Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa