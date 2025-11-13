Comunicato Societario (13 novembre 2025)

A
seguito
di
un
tentativo
di
truffa
segnalatoci
lunedì
10
novembre
2025
sulla
piattaforma
social
Instagram,
riportante
espliciti
riferimenti
alla
Società
e
al
Presidente
Giuseppe
Corrado,
il
Pisa
Sporting
Club
comunica
di
aver
presentato
al
Comando
Provinciale
della
Guardia
di
Finanza
una
denuncia
contro
ignoti.
Un
profilo
falsamente
riconducibile
al
Presidente
elenca
infatti
una
serie
di
specifiche
modalità
di
corresponsione
di
somme
di
denaro
finalizzate
ad
altrettanto
specifiche
partecipazioni
alle
quote
della
Società;
il
tutto
mediante
versamenti
di
cifre
cui
farebbero
seguito
e
verrebbero
corrisposti
fantomatici
rendimenti.
In
un
contesto
di
massima
collaborazione,
il
Pisa
Sporting
Club
invita
pertanto
a
segnalare
alla
Società
qualsiasi
tipo
di
attività
sospetta
e,
se
contattati
o
già
in
contatto
con
tale
profilo
(@guiseppe_corrado),
a
rivolgersi
immediatamente
alle
Autorità
competenti.
La
Società
ringrazia
il
Comandante
Provinciale
della
Guardia
di
Finanza
Colonnello
Salvatore
Salvo
e
il
personale
del
Comando
per
la
pronta
e
fattiva collaborazione