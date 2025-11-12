“Voglio crescere e imparare ancora molto”

Dal

campo

alla

sala

stampa

è

ancora

lui

il

protagonista

in

Nerazzurro:



Idrissa

Tourè.

Il

match

winner

della

gara

con

la

Cremonese

ha

raccontato,

nel

Media

Day

odierno,

il

suo

momento

e

questa

importante

esperienza

nella

Massima

serie

con

indosso

la

maglia

del

Pisa

Sporting

Club:

“Volevo

questo

gol

con

tutto

me

stesso

e

nello

spogliatoio,

dopo

il

primo

tempo,

mi

sono

ripetuto

più

volte

come

un

mantra

che

avrei

segnato;

ed

è

successo!

E

sono

felicissimo

soprattutto

per

come

è

andata

la

partita

e

perché

meritavamo

questi

primi

tre

punti.

Con

Gilardino

sto

imparando

a

leggere

meglio

la

partita,

era

qualcosa

su

cui

volevo

migliorare

e

su

cui

voglio

crescere

e

imparare

ancora;

Gilardino

è

un

grande

allenatore,

ci

sprona

molto.

Obiettivi?

La

salvezza

con

la

squadra

e

ripetere

il

numero

di

reti

segnato

nella

passata

stagione“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)