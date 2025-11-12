“Voglio crescere e imparare ancora molto”

Dal
campo
alla
sala
stampa
è
ancora
lui
il
protagonista
in
Nerazzurro:
Idrissa
Tourè.
Il
match
winner
della
gara
con
la
Cremonese
ha
raccontato,
nel
Media
Day
odierno,
il
suo
momento
e
questa
importante
esperienza
nella
Massima
serie
con
indosso
la
maglia
del
Pisa
Sporting
Club:
“Volevo
questo
gol
con
tutto
me
stesso
e
nello
spogliatoio,
dopo
il
primo
tempo,
mi
sono
ripetuto
più
volte
come
un
mantra
che
avrei
segnato;
ed
è
successo!
E
sono
felicissimo
soprattutto
per
come
è
andata
la
partita
e
perché
meritavamo
questi
primi
tre
punti.
Con
Gilardino
sto
imparando
a
leggere
meglio
la
partita,
era
qualcosa
su
cui
volevo
migliorare
e
su
cui
voglio
crescere
e
imparare
ancora;
Gilardino
è
un
grande
allenatore,
ci
sprona
molto.
Obiettivi?
La
salvezza
con
la
squadra
e
ripetere
il
numero
di
reti
segnato
nella
passata
stagione“.
