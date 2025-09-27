Serie C Sky Wifi settima giornata Arezzo-Carpi 3-1

AREZZO-CARPI 3-1

Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu (82’Gigli), Guccione, Chierico (62’Djamanca); Pattarello (62’Iaccarino), Ravasio (62’Cianci), Tavernelli (82’Perrotta). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Arena, De Col, Dell’Aquila. All. Bucchi.

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli (65’Zagnoni); Cecotti, Figoli (78’Pietra), Rosetti (82’Stanzani), Rigo (46’Verza); Casarini, Sall (65’Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Arcopinto, Cortesi. All. Godi

RETI: 10’Sall (C) 22’Renzi (A), 49’Tavernelli (A), 95’Djamanca (A)

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia

Note: Spettatori 4071 Ammoniti Figoli (C), Rigo (C), Rosetti (C), Djamanca (A), Forte (C), Lombardi (C)

AREZZO –

L’Arezzo centra il secondo successo di fila superando il Carpi al termine di una gara combattuta e ricca di spunti. Avvio in salita per gli amaranto, che al 10’ vanno sotto a causa di una disattenzione difensiva: Sall approfitta dell’errore del reparto arretrato e firma il vantaggio ospite. La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 22’, da un recupero di Eklu a centrocampo, nasce l’azione del pareggio: Pattarello illumina la corsia di destra con un assist perfetto per Renzi, che si inserisce sul lato corto dell’area e con un preciso diagonale batte Sorzi, riportando il punteggio in parità. Nella ripresa, dopo appena quattro minuti, è Tavernelli a prendersi la scena: la sua giocata personale vale il sorpasso e ribalta completamente l’inerzia del match. Da lì in avanti, la gara non offre ulteriori emozioni, ma l’Arezzo gestisce con maturità e nel recupero mette al sicuro il risultato con Djamanca imbeccato da Cianci. Domani, domenica 28 settembre, la squadra si allena a Rigutino in mattinata.