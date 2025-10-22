Divieto di trasferta per i residenti della Provincia di Arezzo in occasione di Ternana – S.S. Arezzo

La S.S.Arezzo comunica che, in seguito alle determinazioni assunte dalle autorità competenti, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Ternana – S.S. Arezzo ai residenti nella Provincia di Arezzo.
La decisione è stata adottata in sede di Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e confermata dal GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), in relazione alla partita in programma a Terni, valida per il prossimo turno di campionato.
Pertanto, i tifosi amaranto residenti nella Provincia di Arezzo non potranno acquistare né utilizzare biglietti per accedere ai settori dello Stadio “Libero Liberati” in occasione della suddetta gara.