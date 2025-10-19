Serie C Sky Wifi decima giornata: Ravenna-Arezzo 0-3

RAVENNA-AREZZO 0-2

Ravenna: Anacoura; Donati, Bianconi, Solini; Da Pozzo (53’Motti), Tenkorang (Okaka), Lonardi, Rossetti, Rrapaj (69’Falbo); Spini, Luciani (69’Zagre). A disposizione: Stagni, Borra, Mandorlini, Calandrini, Esposito, Corsinelli Ilari, Scaringi, Sermenghi, Zakaria, Menegazzo. All. Marchionni.

Arezzo: Venturi; De Col, Gilli (81’Gigli), Chiosa, Righetti; Eklu (35’Iaccarino), Guccione (81’Perrotta), Chierico; Pattarello (69’Djamanca), Cianci (69’Ravasio), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Arena, Dell’Aquila,. All.Bucchi.

Arbitro: Striamo di Salerno

RETI: 48’Tavernelli (A), 87’Ravasio (A), 94’Djamanca (A)

Note: Spettatori 4995 da Arezzo 627. Ammoniti Rrapaj (R), Pattarello (A), Donati (A), Ravasio (A), Okaka (R)

RAVENNA – L’Arezzo conquista tre punti pesantissimi sul campo del Ravenna, imponendosi con un netto 3-0 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di episodi. Decidono le reti di Tavernelli, Ravasio e Djamanca, in una sfida che conferma la solidità e la maturità del gruppo amaranto. La squadra di Bucchi, impeccabile per approccio e gestione, infligge ai romagnoli la prima sconfitta casalinga della stagione e si prende la vetta solitaria del girone. Marchionni conferma il 3-5-2 con Spini e Luciani in attacco, Da Pozzo preferito a Corsinelli sulla fascia destra. Bucchi risponde con il consueto 4-3-3: rientra Pattarello dopo la squalifica, al posto di Varela, mentre De Col prende il posto dell’infortunato Renzi. In porta c’è Venturi, ex della gara insieme a Mawuli e Meli.

Primo tempo L’Arezzo parte con buona intensità e si fa vedere al 6’ con Chierico, che calcia alto da posizione defilata. Al 9’ Luciani impegna Venturi con un tiro da fuori, ma il portiere amaranto risponde presente. Al 24’ proteste per un presunto tocco di mano di Solini: l’arbitro consulta il FVS e assegna solo il corner. Poco dopo, Bucchi è costretto al primo cambio: Mawuli, dolorante, lascia il campo per Iaccarino. Il Ravenna cresce nella seconda parte: al 39’ Tenkorang sfiora il vantaggio di testa, al 41’ Rrapaj calcia da fuori, ma Righetti devia in angolo. Nel finale, l’Arezzo si rende pericoloso con Iaccarino e Pattarello, ma Anacoura tiene il risultato sullo 0-0. Tre i minuti di recupero concessi.

Secondo tempo La ripresa si apre con l’Arezzo subito aggressivo. Al 48’ Tavernelli sblocca il match con una girata su cross di Cianci: quinto gol in campionato per l’attaccante, che torna al gol dopo due giornate. Poco dopo, Cianci sfiora il raddoppio con una scivolata sul secondo palo che si infrange sul palo. Il Ravenna prova a reagire, ma trova sulla sua strada un Venturi strepitoso e un Chiosa monumentale. Al 78’ doppio miracolo: tiro di Solini respinto dal portiere, poi intervento decisivo del centrale amaranto su Zagre. Al 79’ Solini colpisce la traversa di testa, al 80’ Motti sfiora il gol con un pallonetto. Nel momento di massima pressione romagnola, l’Arezzo colpisce ancora. Al 87’ Ravasio raccoglie una respinta di Anacoura e inventa una girata spettacolare per il 2-0. L’attaccante si toglie la maglia per festeggiare e viene ammonito. Al 93’ arriva anche il tris con Djamanca, che chiude i conti e fa esplodere la gioia amaranto.