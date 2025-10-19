Empoli-Venezia 1-1

Finisce in parità al Carlo Castellani Computer Gross Arena: Venezia avanti con Adorante, pari azzurro di Shpendi.
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (65’ Ebuehi), Yepes, Ghion (76’ Haas), Ilie (54’ Degli Innocenti), Carboni; Ceesay (54’ Pellegri), Shpendi (65’ Saporiti). All. Dionisi
A disposizione: Perisan; Curto, Belardinelli, Moruzzi, Indragoli, Popov, Konate
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Schingtienne, Sverko (83’ Franjic); Hainaut (72ì Pietrelli), Perez, Busio, Doumbià, Bjarkason (72’ Sagrado); Casas (72’ Fila), Adorante (58’ Yeboah). All. Stroppa
A disposizione: Grandi; Haps, Venturi, Lella, Svoboda, Bohinen, Sidibe.
ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce (Ricci-Pistarelli; Gavini; Maggioni/Cosso)
MARCATORI: 34’ Adorante, 42’ Shpendi
AMMONITI: Ilie, Pellegri, Obaretin, Franjic
Continua a leggere su empolifc.com