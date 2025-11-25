Coppa Italia Serie C Ottavi di Finale: Arezzo-Latina, dirige Mazzer di Conegliano
La partita Arezzo-Latina, valevole per gli ottavi di finale, in programma mercoledì 25 novembre (fischio di inizio ore 18) sarà diretta da Andrea Mazzer di Conegliano. Assistenti: Kevin Turra di Milano, Stefano Petarlin di Vicenza. Quarto uomo: Matteo Nigro di Prato.
