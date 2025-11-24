Sassuolo-Pisa 2-2

SASSUOLO.
Muric,
Candé
(72′
Doig),
Walukiewicz
(46′
Coulibaly),
Berardi,
Matic
(87′
Volpato),
Fadera
(60′
Laurienté),
Idzes,
Thorstvedt,
Muharemovic,
Koné
(72′
Lipani),
Pinamonti.
A
disposizione.
Satalino,
Zacchi,
Cheddira,
Moro,
Iannoni,
Pierini.
Allenatore
Grosso.
PISA.
Semper,
Angori
(71′
Højholt),
Caracciolo,
Canestrelli,
Leris,
Tramoni
(57′
Moreo),
Touré,
Nzola
(57′
Meister),
Aebischer
(82′
Vural),
Calabresi
(46′
Albiol),
Piccinini.
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Buffon,
Coppola,
Denoon,
Maucci,
Bonfanti,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
Arbitro.
Davide
Di
Marco
di
Ciampino.
Assistenti.
Zingarelli-Di
Giacinto.
4°
Ufficiale.
Feliciani.
Var.
Gariglio.
Avar.
Aureliano.
Reti.
4′
Nzola
(rigore),
6′
Matic,
81′
Meister,
95′
Thorstvedt.
Note.
Ammoniti
Calabresi,
Walukiewicz.
Recupero
2′
pt;
5′
st