Allenamenti ed impegni ufficiali della S.S. Arezzo (24 marzo – 30 marzo)

Martedì 24 marzo
Allenamento ore 14:30
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.
Mercoledì 25 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.
Giovedì 26 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.
Venerdì 27 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.
Sabato 28 marzo
Allenamento a porte chiuse.
Domenica 29 marzo
Allenamento a porte chiuse.
Lunedì 30 marzo
34ª giornata di campionato: S.S. Arezzo – Ascoli