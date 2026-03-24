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Allenamenti ed impegni ufficiali della S.S. Arezzo (24 marzo – 30 marzo)

Martedì 24 marzo
Allenamento ore 14:30
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.

Mercoledì 25 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.

Giovedì 26 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.

Venerdì 27 marzo
Allenamento ore 11:00
Arezzo Training Center “Giusy Conti”, Rigutino.

Sabato 28 marzo
Allenamento a porte chiuse.

Domenica 29 marzo
Allenamento a porte chiuse.

Lunedì 30 marzo
34ª giornata di campionato: S.S. Arezzo – Ascoli