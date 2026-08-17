Report allenamento – lunedì 17 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, dopo la giornata di riposo concessa alla squadra. La seduta odierna si è aperta con una fase di messa in azione, accompagnata da esercizi di mobilità articolare e dinamici, utili a riattivare il gruppo in vista della nuova settimana di preparazione. A seguire, lo staff tecnico ha guidato un blocco di lavoro metabolico, pensato per consolidare intensità e continuità nei carichi. La sessione si è chiusa con una partita finale, utile per trasferire sul campo ritmo, principi e connessioni collettive. La squadra tornerà ad allenarsi domani, martedì 18, con una seduta serale programmata nel tardo pomeriggio, sempre a Rigutino.
La S.S. Arezzo comunica infine gli aggiornamenti relativi alle condizioni di alcuni tesserati, sulla base delle valutazioni effettuate dallo staff sanitario in occasione della ripresa degli allenamenti.
- Cerri Il calciatore sta proseguendo il proprio percorso di riabilitazione con lavoro di scarico in acqua e terapie strumentali. È prevista una valutazione di controllo nei prossimi giorni.
- Gilli Il difensore, uscito durante la gara di Coppa Italia per una contusione, presenta un quadro clinico in miglioramento e sta svolgendo regolarmente le attività programmate con il gruppo.
- Cianci Il giocatore mostra segnali favorevoli nell’evoluzione del fastidio al ginocchio. Lo staff sanitario continuerà il monitoraggio nei prossimi giorni.