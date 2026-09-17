Partnership strategica tra S.S. Arezzo e Centro Vertex

AREZZO – La S.S. Arezzo annuncia con soddisfazione l’avvio di una collaborazione strutturale con il Centro Vertex di Arezzo, realtà d’eccellenza nel campo della fisioterapia, della riabilitazione e della prevenzione degli infortuni. L’accordo sancisce la nascita di un polo medico-specialistico dedicato al recupero e alla cura degli atleti amaranto, un modello che si ispira ai più avanzati centri di riferimento del panorama calcistico nazionale. Il Centro Vertex, fondato dall’esperienza di Giovanni Giambrone e Marco Bivignanelli– professionisti riconosciuti nel settore – rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un approccio completo, multidisciplinare e personalizzato alla salute del movimento. Al suo interno operano in sinergia osteopati, fisioterapisti, reumatologi, nutrizionisti, mental coach, ortopedici e fisiatri, con l’obiettivo comune di offrire una visione globale del paziente e percorsi terapeutici realmente efficaci. La filosofia Vertex si fonda su un principio chiaro: mettere al centro la persona, non solo il sintomo. Ogni intervento nasce da una valutazione approfondita che considera condizione fisica, funzionalità del corpo, stile di vita e componente emotiva, con l’obiettivo di restituire equilibrio, movimento e qualità della vita. Il metodo si articola su tre pilastri fondamentali:

Cura — trattamenti mirati per patologie muscolo-scheletriche e disfunzioni funzionali

Prevenzione — analisi posturale e biomeccanica per ridurre il rischio di infortuni

Mantenimento — percorsi personalizzati per preservare nel tempo un equilibrio ottimale

Grazie a questa partnership, la S.S. Arezzo potrà contare su un sistema integrato di cura e performance, supportato da tecnologie avanzate per la valutazione e il trattamento, e su un team di specialisti in grado di seguire gli atleti in ogni fase: dalla prevenzione al recupero, fino al mantenimento della condizione fisica. Il Centro Vertex diventerà così, a tutti gli effetti, il punto di riferimento medico-sportivo del club, un luogo dedicato alla salute e al benessere dei calciatori amaranto, con un modello organizzativo paragonabile ai migliori centri professionali del calcio italiano. La società ringrazia Vertex per la disponibilità, la competenza e la visione condivisa, certa che questa collaborazione rappresenti un passo significativo nella crescita strutturale del club.