Statistiche e Curiosità della sfida con il Mantova

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Stadio “Martelli”, ore 21.00) il Mantova, nel match valido per la 5° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Il Pisa ha vinto gli ultimi due incontri contro il Mantova in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i lombardi nella competizione.
- Due ko negli ultimi tre incontri interni contro il Pisa per il Mantova in Serie BKT (1V); i lombardi non avevano perso nessuno dei precedenti quattro contro i toscani nel torneo (3V, 1N).
- Con il successo contro la Sampdoria per 2-0, il Mantova ha agganciato il Palermo in vetta alla classifica con 10 punti sul pallottoliere, grazie a tre vittorie e un pareggio. I lombardi potrebbero restare imbattuti nelle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT per la terza volta nella loro storia dopo il 1965/66 (4V, 1N) e il 2005/06 (4V, 1N).
- Dopo il successo nella prima trasferta contro la Juve Stabia (3-0), il Pisa potrebbe vincere le prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT (escluse vittorie a tavolino) per la prima volta dal 2021, quando si impose contro Ternana e Vicenza, sotto la gestione di Luca D’Angelo.
- Nessuna squadra ha creato più grandi occasioni da gol in questo campionato rispetto al Pisa: 13, come l’Hellas Verona, e quattro in più rispetto al Mantova (nove); tuttavia, i lombardi vantano una percentuale di realizzazione delle stesse superiore: il 33% contro il 31% della formazione nerazzurra.
- Francesco Ruocco ha trovato il gol in tutte le prime quattro partite di questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori sono andati a bersaglio in ciascuna delle prime cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Giampaolo Pazzini nel 016/17 e Francesco Tavano nel 2011/12.
- L’ultima delle tre marcature multiple firmate da Mattéo Tramoni in Serie BKT è arrivata propro contro il Mantova (doppietta), il 16 marzo 2025, all’Arena Garibaldi. Il centrocampista del Pisa è uno dei soli tre giocatori con almeno 10 conclusioni effettuate (12) e almeno 10 occasioni da rete (10 esatte), assieme a Bernat Guiu e Giuseppe Ambrosino, nel torneo in corso.
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