Posted on 17 Settembre 2026 by Paolo De Luca Emanuel Vignato passa alla Forte Virtus FC Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Emanuel Vignato alla Forte Virtus FC (Dubai) A Emanuel rivolgiamo i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera <p>The post Emanuel Vignato passa alla Forte Virtus FC first appeared on Pisa Sporting Club.</p> Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Pisa