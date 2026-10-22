Report allenamento – giovedì 22 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista del prossimo impegno di sabato contro il Benevento. Questa mattina la squadra si è allenata allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino, svolgendo una seduta incentrata su attivazione, esercitazioni di sprint e lavoro tattico. La preparazione degli amaranto proseguirà nella giornata di domani, venerdì 23 ottobre, quando è in programma la rifinitura. Prima dell’allenamento, mister Cristian Bucchi incontrerà i rappresentanti degli organi di informazione nella consueta conferenza stampa della vigilia.