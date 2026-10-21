Il Barca Academy arriva ad Arezzo: Le Caselle tra le cinque tappe italiane del 2027

AREZZO – La S.S. Arezzo annuncia con soddisfazione che il Centro Sportivo Le Caselle è stato selezionato come sede di una delle cinque tappe italiane dei Barça Academy Camps 2027, il progetto internazionale promosso dalla scuola calcio ufficiale dell’FC Barcellona. L’appuntamento è previsto per giugno e porterà nella città amaranto un’importante opportunità di formazione sportiva destinata ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici del territorio. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con SySport, organizzatore dei Barça Academy Camps in Italia, comprenderà sia il tradizionale Barça Academy Camp sia il Barça Academy Girls, con un percorso specificamente dedicato al calcio femminile. L’assegnazione della tappa rappresenta il risultato di un percorso di confronto e collaborazione avviato negli ultimi mesi e conferma la volontà della società amaranto di investire con convinzione nello sviluppo del proprio Settore Giovanile e della Scuola Calcio. La scelta del Centro Sportivo Le Caselle assume un significato particolarmente rilevante: l’impianto della S.S. Arezzo diventerà infatti punto di riferimento di un’iniziativa capace di richiamare giovani atleti e famiglie, offrendo al territorio un’esperienza formativa di livello internazionale. La Barça Academy rappresenta il modello educativo e calcistico dell’FC Barcellona, riconosciuto a livello internazionale per un approccio che combina lo sviluppo della tecnica individuale, la comprensione del gioco, la collaborazione tra compagni e la trasmissione dei valori sportivi ed educativi. Il camp offrirà ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi a questa metodologia, vivendo un’esperienza che va oltre il semplice allenamento sul campo. Particolare attenzione sarà riservata anche al movimento femminile grazie alla presenza del Barça Academy Girls, un’opportunità concreta per favorire la partecipazione delle giovani calciatrici e contribuire alla crescita del calcio femminile sul territorio. «E’ un’opportunità che vogliamo mettere a disposizione di tutto il territorio – ha detto il Direttore generale del Settore giovanile Leonardo Franci – . Ospitare una delle cinque tappe italiane della Barça Academy è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un risultato importante per la S.S. Arezzo. Dietro questa assegnazione c’è un percorso di lavoro portato avanti con convinzione, perché riteniamo che la crescita del nostro Settore Giovanile debba passare anche attraverso il confronto con le migliori realtà formative del calcio internazionale. La nostra ambizione non è soltanto quella di ospitare un evento prestigioso, ma di creare un’opportunità concreta per i bambini, le bambine e le famiglie della nostra Scuola Calcio e dell’intero territorio. Vogliamo inoltre coinvolgere le società affiliate affinché questa esperienza possa diventare un patrimonio condiviso e contribuire alla crescita dell’intero movimento calcistico locale. La collaborazione con SySport e l’arrivo della Barça Academy alle Caselle rappresentano un ulteriore passo nel progetto che stiamo costruendo: fare di Arezzo un punto di riferimento sempre più qualificato nella formazione dei giovani calciatori». Nelle prossime settimane saranno comunicate, attraverso i canali ufficiali della S.S. Arezzo e degli organizzatori, le date definitive del camp, il programma delle attività, le fasce d’età coinvolte e le modalità di partecipazione. L’arrivo dei Barça Academy Camps 2027 rappresenterà un appuntamento di grande rilevanza sportiva e formativa per la città di Arezzo e per l’intero territorio, con l’obiettivo di offrire ai giovani partecipanti un’esperienza di alto livello in un contesto riconosciuto a livello internazionale.