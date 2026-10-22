Il Pisa SC sostiene “Walking for Simona”

Il Pisa Sporting Club è al fianco di “Walking for Simona”, camminata non competitiva aperta a tutti, dedicata all’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e nata nel 2015 per ricordare Simona, scomparsa prematuramente proprio a causa della Leucemia

“Walking for Simona”, manifestazione che nelle ultime edizioni ha superato anche i 1500 partecipanti, è il frutto del lavoro dei volontari e del contributo di sponsor e partner che aiutano a sostenere le spese organizzative e a rendere possibile la raccolta fondi. La finalità è sostenere AIL Pisa e far conoscere i servizi che l’associazione offre ai pazienti ematologici e ai loro familiari. L’attività di AIL PISA comprende il sostegno alla ricerca e alle professionalità impegnate nell’ematologia pisana, fornendo apparecchiature fondamentali per le cure, l’assistenza domiciliare, l’accoglienza negli alloggi AIL per chi arriva da lontano e il supporto psicologico e nutrizionale. Servizi che accompagnano le persone durante le cure e aiutano le famiglie ad affrontare anche le difficoltà pratiche della malattia.

Ecco perché è importante partecipare all’edizione 2026 di “Walking for Simona”.

L’appuntamento è fissato per domenica 1 novembre. Il ritrovo è al Parco della Pace dalle ore 7.00, con partenze libere dalle 8.00 alle 9.30. Cinque le distanze proposte: 2, 4, 8, 10,5 e 17 chilometri. Una scelta pensata per coinvolgere camminatori, podisti, famiglie e gruppi di amici, lasciando a ciascuno la possibilità di partecipare secondo il proprio passo e la propria preparazione. Ai primi 1.300 partecipanti sarà regalata la maglia tecnica della manifestazione.

Ricordiamo che è possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione ma è possibile farlo anche su Endu, dove la registrazione anticipata consente di evitare la fila e aiuta gli organizzatori a preparare al meglio la vostra giornata. Per maggiori info trovate i contatti sui nostri social e sul sito internet www.walkingforsimona.it

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