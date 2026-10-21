Pianese, Vincenzo Chinè fa il punto a tre mesi dall’inizio del lavoro: “Molto soddisfatto dei ragazzi. Ho trovato un gruppo unito”

Il preparatore atletico delle zebrette ha parlato del suo operato e delle differenze che ha trovato con la Serie D

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fin qui dalla squadra”. Così Vincenzo Chinè, preparatore atletico della Pianese, fa il punto a più di tre mesi dall’11 luglio 2026, giorno in cui le zebrette iniziarono il ritiro precampionato. “Sin dal primo giorno ho trovato un gruppo unito e compatto, con la voglia di lavorare bene sia in palestra sia sul campo. Un esempio pratico: tutti arrivano prima per svolgere il lavoro di prevenzione in palestra, che precede l’ingresso in campo. Un gruppo davvero professionale, con una grande attitudine al lavoro”.

“Ho fatto tanti anni in Serie D e vengo da due esperienze tra i professionisti, in Svizzera e a Cipro – prosegue Chinè –. La Serie C, per quanto riguarda l’alta intensità, quindi l’aspetto puramente fisico, è completamente diversa dalla Serie D. Si avvicina molto alla Serie A estera: vedo tantissima intensità sia negli allenamenti sia nelle partite. Monitoro i carichi sia in diretta, con l’analisi dei Gps, sia a gara conclusa, e i valori sono molto alti. Dal punto di vista fisico lavorare con questo gruppo mi dà molta soddisfazione: l’età media è bassa e questo mi consente di somministrare carichi piuttosto alti, perché la squadra recupera più facilmente rispetto a un gruppo con più giocatori esperti”.

Il preparatore atletico si è poi soffermato sul ritorno a Piancastagnaio dopo qualche anno. “La Pianese è una delle realtà più organizzate della Serie C e l’ho trovata migliorata rispetto a prima. È una società che fa giustamente la Serie C, perché quando si lavora in un certo modo i risultati arrivano nel lungo periodo: ritengo che la categoria sia quella corretta. C’è molta professionalità in tutte le persone dell’organigramma societario e questo si ripercuote sul lavoro di campo, dove ritrovi la stessa serietà ogni giorno. Si lavora molto bene e non ci manca mai nulla”.

“La Serie C è un campionato intenso e, sotto il profilo fisico, molto difficile – ha aggiunto –. Ci sono squadre retrocesse l’anno scorso dalla Serie B, con organici di grande valore, che punteranno ovviamente alle posizioni di vertice. La società viene da un sesto posto, un risultato molto importante. Il nostro obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibile: veniamo da tre risultati utili consecutivi e il primo traguardo è continuare così, facendo più punti possibile. Non sarà facile, ma ci aspettiamo che il lavoro quotidiano porti risultati importanti”, ha concluso Chinè.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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