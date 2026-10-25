Il post partita di Forlì-Pianese, Zanchetta: “Buona gara, ci è mancato il gol. Sono fiducioso per il futuro”

Nella sala stampa del Morgagni è intervenuto anche Gianluca Astaldi, portiere delle zebrette, che ha raccolto oggi la decima presenza in Serie C

“Non prendere gol per la terza partita consecutiva è sicuramente un valore, ma è altrettanto un dato che siamo l’ultimo attacco”. È il primo commento a caldo di Andrea Zanchetta, allenatore della Pianese, dopo lo 0-0 maturato al “Tullo Morgagni” tra il Forlì e i bianconeri. “Io analizzo la prestazione e secondo me oggi la squadra ha fatto una buona gara, creando tanti presupposti per fare gol – spiega il tecnico –. In quella fase sappiamo di avere delle difficoltà e dobbiamo assolutamente migliorare, perché la classifica non rispecchia le prestazioni che facciamo. Questo è il dispiacere più grande, ma nel calcio capita e bisogna avere la serenità di continuare a lavorare. Sono positivo perché vedo i ragazzi lavorare in una certa maniera”.

“Creiamo sempre diverse situazioni: cinque o sei palle gol a partita, quattro o cinque in altri casi, che in questo campionato non sono poche. Mi piace guardare il lato positivo e pensare che a un certo punto i gol arriveranno – ha aggiunto Zanchetta, rispondendo alle domande dei giornalisti –. Volevo venire qui con la mentalità di giocare e non di chiudermi nella mia metà campo sperando. Penso che la partita l’abbiamo fatta in lungo e in largo. Ogni tanto concedi qualche ripartenza, e in qualcuna loro sono stati pericolosi, ma nel complesso abbiamo avuto più situazioni per fare male di quelle che abbiamo subito”. “Il punto mi soddisfa, tra virgolette, perché venire qui è difficile, è un campo complicato – ha concluso l’allenatore bianconero –. Avevamo però impostato la partita per venire con coraggio e convinzione a portare a casa i tre punti, perché ci volevamo credere. Da questo punto di vista un po’ di rammarico c’è, come c’era domenica scorsa”.

“Abbiamo interpretato bene la partita su un campo difficilissimo. Siamo stati bravi a non subire gol. Potevamo fare qualcosa in più davanti, ma abbiamo letto benissimo la gara, con la cattiveria giusta e lo spirito giusto”. Così Gianluca Astaldi, portiere delle zebrette, che con la gara di oggi ha raggiunto la decima presenza in maglia bianconera e la quinta porta inviolata.

“È stato tutto veloce, non ho nemmeno pensato in quel momento – ha commentato il portiere, riferendosi al suo intervento provvidenziale nella ripresa –. Davanti la palla non entra, ma stiamo lavorando bene. Gli attaccanti lavorano benissimo e aiutano tantissimo la squadra, quindi bisogna solo fargli i complimenti. La terza porta inviolata di fila dà molta fiducia: se non prendi gol, le partite non le perdi. Siamo una squadra unita, che sa soffrire e sa anche farsi rispettare, e sotto questo aspetto siamo al top. Piano piano, con questo atteggiamento, questa voglia e questo sacrificio, ci toglieremo tante soddisfazioni”, ha concluso Astaldi.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Forlì-Pianese, Zanchetta: “Buona gara, ci è mancato il gol. Sono fiducioso per il futuro” proviene da U.S. Pianese.