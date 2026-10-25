Verona-Pisa 1-1

VERONA. Perilli, Zappa, Edmundsson, Sarr (69′ Ekuban), Livramento (69′ Dawidowicz), Le Borgne, Kastanos (46′ Suslov, 79′ Lella), Mosquera, Slotsager, Iannoni, De Battisti (21′ Frese). A disposizione. Leali, Mulattieri, Harroui, Calabrese, Akalé, Cham, Sezonienko. Allenatore Baroni.
PISA. Confente, Bozhinov, Angori, Primasso, Loyola, Rao (69′ Ferrah, 90′ Piccinini), Correia, Moreo, Calabresi (60′ Leris), Petagna (60′ Pittarello), Zanon (60′ Marras). A disposizione. Scuffet, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Vural, Coppola, Leone. Allenatore Bianco.
Arbitro. Niccolò Turrini di Firenze. Assistenti. Fontemurato-Zezza. 4° Ufficiale. Perenzoni. Var. Meraviglia. Avar. Giua.
Reti. 51′ Iannoni, 84′ Marras.
Note. Ammoniti Bozhinov, Calabresi, Piccinini. Al 91′ espulso Lella per gioco pericoloso. Recupero 2′ pt; 5′ st.
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