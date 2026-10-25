Pareggio esterno per la Pianese, a Forlì termina a reti bianche

Quarto risultato utile consecutivo per i bianconeri e terza gara senza subire rete

FORLÌ (4-3-1-2): Martelli; Perretta (36’ st Diop), Onofri, Palomba, Mattioli; Farinelli, De Risio, Scaccabarozzi (18’ st Rosetti); Macrì (36’ st Perini (42’ st Valentini Fi.); Gabellini (18’ st Petrelli), Coveri. A disposizione. A disposizione: Theiner, Veljaj, Mandrelli, Gaiola, Valentini Fe., Spinelli, Rossi, Zerbo. Allenatore: Campedelli.

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Gorelli, Pintus; Morelli (36’ pt Martey), Tirelli (1’ st Fabrizi), Bertini, Proietto, Di Cosmo (18’ st Vigiani); Bellini, Ianesi (34’ st Colombo). A disposizione: Zambuto, Pezzolato, Haveri, Casalino, Peli, Negri, Corti. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Lorenzo Massari di Torino (Spizuoco – Colazzo; IV ufficiale: Gabriele Sacchi di Macerata; Operatore FVS: Tommaso Mambelli di Cesena)

AMMONITI: Bertini, Farinelli, Scaccabarozzi, Pintus

NOTE: Recupero: 3’, 5’. Angoli: 8-6.

Quarto risultato utile consecutivo per la Pianese che a Forlì impatta sul risultato di 0-0 dopo una gara in cui ai bianconeri è mancato solo il gol. Malgrado un secondo tempo all’attacco, la formazione di Zanchetta deve fare i conti con un Martelli super e una retroguardia di casa che riesce a respingere ogni assalto portato da Proietto e compagni. Il punto allunga comunque la striscia e domenica 1 novembre le zebrette andranno a far visita al Latina per proseguire nel proprio percorso.

A partire meglio sono i bianconeri che dopo quattro minuti si fanno vedere in avanti col traversone da sinistra di Proietto alla ricerca di Bellini, che in torsione aerea spedisce a lato non di molto. Un minuto più tardi è Ianesi a provarci dai 25 metri, il suo tiro è forte ma finisce alto. I padroni di casa ci provano in due circostanze al 20’, prima con un tentativo da fuori di Mattioli e a seguire di di Macrì, entrambi con il mancino, due soluzioni che non impensieriscono la retroguardia bianconera. La formazione di Zanchetta è pericolosa al 28’, quando Ianesi da sinistra fa partire un cross tagliato sul quale Bellini non arriva per pochissimo. Dieci minuti più tardi il neoentrato Martey tenta la sortita da fuori area con un mancino ben calibrato, deviato però in corner. Pochi secondi dopo la Pianese costruisce la migliore occasione della gara: Tirelli mette una palla tagliata sul secondo palo dove Martey controlla e calcia col mancino, sulla traiettoria interviene Ianesi che però non riesce a indirizzare la sfera nello specchio della porta. È ancora l’attaccante in maglia numero 10 a rendersi pericoloso al 45’ con un destro al volo da fuori area, che si spegne di un soffio alla destra di Martelli. Nel recupero, al netto di una chiamata FVS del Forlì non andata a buon fine, non succede più nulla, e il primo tempo si conclude a reti bianche.

La ripresa si apre con il Forlì che alla prima occasione della sua partita passa in vantaggio con Gabellini, che deposita in rete il traversone di Farinelli: il direttore di gara Massari cambia però decisione dopo revisione al video supporto, visto l’evidente fuorigioco dell’attaccante forlivese. Al 9’ è la Pianese a provarci con Martey, che serve a centro area una palla tagliata per la testa del neoentrato Fabrizi, che sfiora l’esterno della rete. Quattro minuti più tardi ci prova Bertini su calcio piazzato, ma la traiettoria di tiro si alza troppo. Il Forlì ci prova in contropiede con Coveri al quarto d’ora, ma su di lui rinviene alla grande Gorelli. I bianconeri tornano a farsi vedere a metà ripresa col corner calciato da Bertini, sul quale interviene Bellini che di testa non inquadra lo specchio di poco. Altra grande occasione bianconera al 25’: Fabrizi si avventa su un pallone al limite e calcia al volo di destro, ma la sua conclusione si spegne sul fondo di un nulla. Le zebrette continuano a premere con tutte le forze, ma all’improvviso il Forlì prova a spaventare i bianconeri con Coveri che si infila tra le maglie difensive e da centro area calcia a colpo sicuro, trovando una risposta superlativa di Astaldi. La Pianese risponde immediatamente costruendo un’altra azione nitida: sul cross di Vigiani interviene prima Proietto con un tiro da fuori intercettato da Martelli, e sulla respinta prima Bertini e poi Fabrizi trovano il muro biancorosso ad allontanare. Nel finale i bianconeri tentano l’assalto, ma il risultato non cambia, finisce 0-0.

Credit foto: Forlì FC

(Ufficio Stampa US Pianese)

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