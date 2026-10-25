Report allenamento – domenica 25 ottobre

AREZZO – All’indomani della sfida casalinga contro il Benevento, l’Arezzo è tornato al lavoro questa mattina presso l’impianto sportivo di Le Caselle. La seduta è stata differenziata in base al minutaggio accumulato nella gara di ieri sera: lavoro di recupero e defaticamento per i calciatori maggiormente impiegati nel match, mentre il resto del gruppo ha svolto un programma composto da circuito di forza, esercitazioni tecniche, sprint con palla e partite a pressione. La squadra riprenderà la preparazione domani pomeriggio, lunedì 26, al “Faralli” di Castiglion Fiorentino a porte chiuse.