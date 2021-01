Doppio allenamento. Arbitrerà Bordin

Amaranto in campo due volte per continuare la preparazione in vista della trasferta di Sesto San Giovanni con la Pro. Il gruppo di Dal Canto, la mattino, si è allenato nella palestra del Centro Coni di Tirrenia. Nel pomeriggio schemi, tattica ed esercizi di possesso palla sul sintetico di Borgo Cappuccini.

Livorno-Pro Sesto sarà diretta da Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti Collavo e Ceolin IV uomo D’Ascanio. (p.nac)

