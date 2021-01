Fiorentina spavalda, l’Inter passa all’ultimo secondo prima dei rigori

Centoventi minuti per la seconda della classe per eliminare una gagliarda Fiorentina che probabilmente mai quest’anno era stata così sfrontata in attacco. Merito della gara di Coppa Italia dove i viola hanno dimostrato, dopo un primo tempo anonimo, di esprimere una delle migliori espressioni di gioco stagionali.

Nel primo tempo gara tattica dai ritmi blandi, VAR protagonista nel finale di frazione: Vidal segna dal dischetto (fallo di Terracciano su Sanchez non visto in presa diretta dall’arbitro), la moviola annulla un rigore successivamente concesso ai viola da Massa per un non-fallo di Skriniar su Kouame. I viola sembrano leziosi ma cambia tutto nella ripresa.

Prandelli indovina il cambio (Vlahovic per Eysseric), i viola crescono nella ripresa trovando il pareggio con un gol spettacolare Kouame; i nerazzurri pagano la mancanza di cinismo con gli sprechi sottoporta di Lautaro, Sanchez ed Hakimi.

Nel primo supplementare Terracciano salva su Eriksen e Sanchez, ma quando i rigori sembrano cosa fatta su un cross tagliato di Barella dalla destra, Lukaku di testa non lascia scampo a Terracciano. Qualche polemica per una spinta a Quarta ma il bomber nerazzurro mette la parola fine.

All’ultimo minuto del supplementare finisce la gara di una (buona) Fiorentina che ha dimostrato di saper giocare con due attaccanti. Un Conte ce l’ha fatta, all’ultimo istante #FiorentinaInter — Andrea Trapani (@andtrap) January 13, 2021