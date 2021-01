Le parole del Presidente Rocco Commisso appena arrivato, nel prepartita di Fiorentina-Inter, a Firenze per assistere alla gara di Coppa Italia.

Queste le sue prime dichiarazioni. “Mi mancavano molto la squadra e i ragazzi. Ancora non ho incontrato Prandelli, ma voglio farlo presto e stare vicino alla squadra. Peccato che i nostri tifosi non possano aiutare la squadra come succede di solito qui a Firenze. I nostri tifosi sono i numeri uno e sicuramente ci mancano tanto”.