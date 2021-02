Castellano: “Livorno una grande piazza”

Giorno di presentazione per i tra nuovi amaranto Dubickas, Castellano e Buglio. Con loro c’era il Direttore Sportivo Raffaele Rubino: “Abbiamo preso ragazzi che hanno fortemente voluto essere qui per essere protagonisti”.

Edgaras Dubickas: “A Lecce era difficile trovare spazio, davanti a me c’erano giocatori forti. Sono una prima punta e qui voglio trovare un po’ di continuità. Con il Piacenza ho avuto subito una buona occasione per segnare, ma non è andata bene. Ci rifaremo. Danilevicius? L’ho sentito appena ho firmato, mi ha detto che sono arrivato in una piazza importante”.

Fabio Castellano: “Sono qui per fare bene. Per me è una grande opportunità. Voglio dimostrare le mie qualità sul campo. Livorno è una grande piazza che non ha bisogno di presentazioni e che merita molto più della situazione attuale. Sono un regista, ma nell’arco di una partita bisogna saper fare più cose. Bisogna essere bravi in tutto, mettendo in campo grinta e cattiveria”.

Davide Buglio: “Sono venuto volentieri perché c’è mister Dal Canto e Livorno è una società dalla grandi tradizioni. Dal Canto è un tecnico che insegna calcio ed è anche una bravissima persona. Sono un centrocampista più di qualità che di quantità. Come ruolo sono una mezzala. Negli anni scorsi sono riuscito a trovare spesso il gol, sia con inserimenti che con tiri da fuori”.

Juventus Under 23-Livorno sarà diretta da Roberto Lovison della sezione di Padova. Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno e Ivano Agostino di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo. (p.nac)

