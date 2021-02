Lucchese, due rinforzi per la difesa: arrivano Pellegrini e Maestrelli

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eros Pellegrini, difensore (classe ’90) ed Andrea Maestrelli, difensore (classe ’98).

Pellegrini può vantare oltre 160 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Siena, Carpi e Pordenone. Nella stagione in corso era in forza al Catania Calcio, nel girone C della medesima categoria. Difensore esperto ed affidabile, sarà a disposizione di mister Lopez già dall’allenamento odierno ed indosserà la maglia numero 29.

Maestrelli è un difensore dotato di grande fisicità, abile nel gioco aereo, che ha collezionato oltre 40 presenze in Serie C con le maglie di Arzachena, Bisceglie e Monopoli. Indosserà la maglia rossonera numero 25. Anche lui sarà da subito a disposizione dello staff tecnico.

Per entrambi i giocatori un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.