Serie B, risultati 21a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Pareggiano tutte le prime sei della classifica di Serie B 2020/2021.

Finisce col risultato di 1-1 il big match Monza-Empoli. Toscani in vantaggio già al secondo minuto con bomber Mancuso, pareggio dei brianzoli su calcio di rigore firmato da Boateng al 62’.

E’ 1-1 anche in Salernitana-ChievoVerona: De Luca risponde a Tutino.

Clamoroso al Rigamonti, il Brescia di mister Gastaldello al termine del primo tempo si ritrova in vantaggio per 3-0 sul Cittadella (doppietta di Aye e gol di Donnarumma), ma nella ripresa grazie a Gargiulo, Frare e il subentrato Baldini (nono gol per i veneti con un panchinaro) i granata acciuffano il 3-3.

Sciaudone e Mora confezionano l’1-1 in Cosenza-Spal.

Cade in casa il Frosinone, 1-2 con il Venezia. I lagunari vanno in vantaggio nel recupero del primo tempo (secondo centro stagionale nell’extra time dopo il 45’) con Forte e raddoppiano in avvio di secondo con Di Mariano. Targato Iemmello il gol della bandiera per i ciociari.

Succede…



Continua a leggere su footstats.it