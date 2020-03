Carrarese calcio 1908 srl attiva la propria sezione “Carrarese Cares” ed insieme all’Associazione Onlus Sport For Children ,ormai partner consolidato da anni in iniziative a contenuto sociale, scende in campo al fine di sostenere, con una donazione in favore dell’Ospedale “N.O.A” del territorio, le esigenze del personale sanitario, in un periodo così complicato ed unico nella storia visto il dilagare del virus Co-vid 19 anche nella provincia di Massa Carrara.