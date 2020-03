Intervista ad Accursio Bentivegna

Un lungo infortunio ti ha costretto spettatore, il significato di riassaporare il campo dopo molto tempo?

Un periodo lungo di stop che è stato difficile perché viene a mancare la vita sul campo , la preparazione delle partite e la quotidianità dello spogliatoio.

Da questo fastidioso infortunio sembrava non riuscissi ad uscirne ed ,invece, con costanza e il sostegno dello staff ho , finalmente, toccato il manto verde seppur in amichevole. Ovviamente , tutto ciò, deve essere il preludio a quello che saranno le gare ufficiali che mi serviranno a riprendere ritmo e confidenza con l’intensità che una partita richiede.

Obiettivo secondo posto raggiunto dopo una lunga rincorsa. Oggi il proposito è mantenere e consolidare tale posizione?

Il secondo posto è ciò che è sempre stato nella nostra mente e nelle nostre possibilità fin dal principio e la squadra lo ha raggiunto con merito.

Abbiamo dimostrato di valere la seconda piazza e siamo in grado di rimanerci , senza perdere punti preziosi in giro perché le opportunità per recuperare saranno sempre meno.

Personalmente cercherò di essere una freccia in più nell’ arco offensivo che tanto bene si è comportato fino a qui.