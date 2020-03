Rinviata Como – Carrarese. Stilato il programma dei recuperi

Visto il DPCM del 1° marzo 2020 e preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro, dispone il rinvio delle gare valide per l’11 giornata di ritorno, in programma il 7 e l’8 marzo.

Inioltre la Lega Pro ha disposto il nuovo calendario dei recuperi delle gare rinviate. La Carrarese giocherà la gara valida per la 9° di ritorno, contro la Pergolettese, mercoledì 18 marzo, alle ore 18:30. La 10° giornata di ritorno, Carrarese – Novara si disputerà mercoledì 1 aprile alle ore 20:45. Infine l’11° giornata, Como – Carrarese, si giocherà martedì 14 aprile, alle ore 20:45.