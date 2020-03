Tabellino e commento post partita di Carrarese – Lucchese

Carrarese-Lucchese 1-1

CARRARESE primo tempo (4-2-3-1): Pulidori; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Pasciuti; Diawara, Cardoselli; Calderini, Piscopo, Tavano; Infantino. Secondo tempo (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Conson, Tedeschi, Pasciuti; Damiani, Agyei; Valente, Cardoselli, Piscopo; Maccarone. All. Baldini.

LUCCHESE primo tempo (4-3-3): Coletta; Bartolomei, Meucci, Ligorio, Lucarelli; Presicci, Cruciani, Nolè; Nannelli, Iadaresta, Remorini. Secondo tempo (4-2-3-1): Luglio (dal 23′ st Agozzino); Pardini, Matteoni, Ligorio, Soldati; Benassi, Papini; Tarantino, Gueye, Panati; Bitep. All. Monaco.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

RETI: nel st 16′ Cardoselli, 43′ Tarantino (rig.).

NOTE: Angoli 6-2.

Al termine della gara amichevole Carrarese-Lucchese conclusa con il risultato di 1-1, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“È stato un buon test di fronte a d una Lucchese che si vede essere in forma e guidare meritatamente il proprio campionato. Abbiamo calciatori come Mignanelli e D’Ignazio che soffrono di qualche fastidio che speriamo non li mettano in dubbio per domenica a Como. Adesso riposo domani e lunedì poi si svolgerà settimana tipo in vista di Como, partita che ad oggi abbiamo indicazioni che si giocherà regolarmente. Saranno tante le partite da disputare , cercheremo di essere protagonisti giocando al massimo delle nostre possibilità da qui alla fine”