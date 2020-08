Bentornato Stefano Mazzini

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver acquisto dall’ Atalanta Bergamasca Calcio il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Mazzini, classe ’98. Per il portiere è un ritorno sotto le Apuane avendo già difeso la porta azzurra nella stagione 2018/19. Nello scorso campionato l’estremo difensore bergamasco ha difeso, nel girone di andata, i pali dell’ Us Citta’ di Pontedera con 21 presenze all’attivo e nella seconda parte la porta del Piacenza in cinque occasioni.

Il portiere Stefano Mazzini ha dichiarato, circa la nuova esperienza a Carrara: “Un felice e gradito ritorno in una citta’ ed una piazza in cui c’ è un’idea di calcio che necessariamente arrivera’ a raggiungere obiettivi importanti. Ritrovo alcuni compagni che già conosco e Mister Silvio Baldini verso cui c’è stima umana e professionale. L’esperienza di Pontedera e Piacenza mi ha arricchito e fatto crescere. Non possiamo e vogliamo nasconderci ed arrivare davanti a tutti. La nostra forza sarà il lavoro, insieme al gruppo ed alla qualita’ della squadra che la Carrarese ha dimostrato saper allestire. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione verso una stagione che ci deve vedere protagonisti “.