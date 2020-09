Commento pre partita di mister Baldini #VeneziaCarrarese

Ecco il commento di mister Silvio Baldini, in occasione della gara di Coppa Italia, in programma Mercoledi’ 30 settembre allo Stadio “Penzo” di Venezia, fischio d’inizio ore 16.00 Tim Cup:

“La stagione è iniziata da poco ma si gioca spesso e partite che sono impegnative. A Venezia ci attende una sfida affascinante di fronte ad una squadra di categoria superiore. Le nostre motivazioni devono essere alte, ogni gara è parte del percorso di crescita di questo gruppo che dimostra sempre grande predisposizione al lavoro.

L’intenzione è quella di giocare al massimo per poi tuffarci di nuovo nel clima del campionato. Mi sarebbe piaciuto procedere con una rotazione più consistente di quella che potrò fare a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, scenderà comunque in campo una formazione all’altezza della competizione.

L’arrivo di Cais può garantire soluzioni diverse nel reparto avanzato consentendoci anche cambiamenti in corsa per indirizzare alcune gare o, in alcuni casi, recuperare da situazioni di svantaggio.”

